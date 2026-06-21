<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಿಎಲ್ಎ-2 ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ಸೋನಾಲಿ ಸರನೋಬತ್ತ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅರ್ಹ ಮತದಾರನನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಜೂನ್ 20ರಿಂದ ಮತದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಜೂನ್ 30ರಿಂದ ಮನೆ- ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವರು. ಬಿಎಲ್ಎ- 2 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು. ನಕಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂಥವರನ್ನು ಮತದಾನ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಹುಂದ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮತ ನೀಡುವ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಹೆಸರಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎಸ್.ಐ.ಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜಣ್ಣ ಮಠಪತಿ, ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಶೈಲ ಯಮಕನಮರಡಿ, ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಜಾಜರಿ, ಮಹಾವೀರ ನಾಶಪುಡಿ, ಈರಣ್ಣ ಗುರವ, ಬಾಳಯ್ಯ ತವಗಮಠ, ಈರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗಡಕರಿ, ಬಸವರಾಜ ಪೂಜೇರಿ ,ಗಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ, ಮಾರುತಿ ಗವಾಣಿ, ರಾಜು ಗುಡಾಜ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-21-469262859</p>