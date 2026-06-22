ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಕಂಡಕ್ಟರ್

<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಜರುಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಕೇಶ್ವರ ಘಟಕದ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗುಲಾಬ್ ನದಾಫ್ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಯವ್ವ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಚಂದರಗಿ ಅವರು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಲೆ (10 ಗ್ರಾಂ) ಸರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸರವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನದಾಫ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಯವ್ವ ಅವರಿಗೆ ಸರವನ್ನು ಮರಳಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಘಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿಲಯ ಜ್ಯೋತಿ, ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಮಹೇಶ ಬಡಗಾಂವಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಗದುಮ್ಮ, ವಿಠ್ಠಲ ಚಂದರಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-21-1030815650</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>