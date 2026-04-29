ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ

<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಜನರ ಸೇವೆಗೆ ಸದಾ ಬದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕ ನಿಖಿಲ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಗುಡಿಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ₹8 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸ, ‘ಇಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರಂತರ ನಡೆದಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ವೀರಭದ್ರ ಮನಗುತ್ತಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮನಗುತ್ತಿ, ದೇವೆಂದ್ರ ಬಡಿಗೇರ, ಪಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಲಿಂಗ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ರಾಜು ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಶಿರೂರ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಹಂಚಿನಾಳ, ಭೀಮಗೌಡ ಭೂಶಿ, ದುಂಡಪ್ಪ ಚೌಗಲಾ, ದೂಳಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗಿಡ್ಡನ್ನವರ, ಆರ್.ಕರುಣಾ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಗುರುರಾಜ ಹುದ್ದಾರ, ಮಹಾಂತೇಶ ಪಂಚನ್ನವರ, ಗುರುಸಿದ್ದ ಮೂಡಲಗಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ದೇವರಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-21-2114845895</p>