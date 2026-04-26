‘ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ’

<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಡಾಡ್ಜಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಸಹಜ. ಆಟಗಾರರು ಎರಡನ್ನು ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಧಾರವಾಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ಈಶ್ವರ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಡಾಡ್ಜಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಪ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬಾಪೂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಸರಗುಪ್ಪಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ 18ನೇ ಡಾಡ್ಜಬಾಲ್ (ಮಹಿಳೆ–ಪುರುಷ) ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದೇಶದ 18 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಟಿಕರ ಉತ್ಸುಕತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಡಿಡಿಪಿಐ ಆರ್.ಎಸ್. ಸೀತಾರಾಮು, ಡಿಡಿಪಿಯು ಪಿ.ಐ.ಭಂಡಾರಿ, ಬಿಇಒ ಪ್ರಭಾವತಿ ಪಾಟೀಲ್, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಸ್ಸಾಪುರೆ, ಜಾವೀದ ಮುಶಾಪುರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ನವಲಗುಂದ, ಹಿರೇಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಿರಕ್ತಮಠದ ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಘಟಪ್ರಭಾ–ಕಮತೆನಟ್ಟಿಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಕೌಜಲಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಅಮ್ಮಣಗಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ ಸಂಕನ್ನವರ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಲೀಲಾವತಿ ಹಿರೇಮಠ, ರಾಜ್ಯ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ತೇಜಸ್, ಕ್ರೀಡಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಮಾಸೇಕರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಜಿನಗೌಡ ಇಮಗೌಡನವರ, ಸುಭಾಸ ನಾಯಿಕ, ಹುಲ್ಲೋಳಿ ಚೌಗಲಾ, ಸಂಜು ಹಾವನ್ನವರ, ಗೋಪಾಲ ಹೂಗಾರ್ ಇದ್ದರು. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಹೊಳಬಸಯ್ಯ ಸಂಕಣ್ಣವರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಗುಪ್ತಾ ಖಲೀಫ ಮತ್ತು ಸಮೀನಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಿದ್ದು ತಪ್ಸಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-21-1111568452</p>