ವಿದ್ಯುತ್‌ ಅವಘಡ: ಯುವ ವಕೀಲ ಸಾವು

<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಯುವ ವಕೀಲ ಸೂರಜ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಯರಗಟ್ಟಿ (26) ಅವರು ಈಚೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದರೂ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮೃತನ ತಂದೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ ಶುರು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಸೂರಜ್ ಅವರಿಗೆ ವೈರ್ ತಗುಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿತು. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾದ ಅವರನ್ನು ಪಾಲಕರು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಂಗಾಮಿ ವೈದ್ಯರು ಅಗತ್ಯ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊ ಯ್ಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬೇಕಾದ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅಳವಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರೂ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದರು. ತಿರುಗಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೇ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮರಳಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದಾಗ ಸೂರಜ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು. ವೈದ್ಯರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಸಾವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೃತನ ತಂದೆ, ವಕೀಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260326-21-2077358011</p>