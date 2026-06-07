‘ಪರಿಸರ ನಾಶದಿಂದ ಜೀವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ’

<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ: ‘ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾಶದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಜೀವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಬಂದೊದಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆದಿತ್ಯ ಕಲಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಕೃತಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಭವಿಷ್ಯವೂ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಎಲ್.ಸನದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಈ ವರ್ಷ 2.5 ಲಕ್ಷ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೆಟ್ಟ ಸಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 85ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹನುಮಂತ ಇಂಗಳಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ 10,000 ಸಸಿ ನೆಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಬಿ. ಕುರಬೇಟ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಜಿ.ನದಾಫ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ಘಸ್ತಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಅಂಬರೀಶ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಎಜಿಪಿ ಅನಿಲ ಕರೋಶಿ, ನೋಟರಿಗಳಾದ ಎಂ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ, ಸಂಜೀವ ನಾಗನೂರಿ, ಬಸವರಾಜ ಶಿಂಧಿಹಟ್ಟಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಮರಿನಾಯಿಕ, ವಕೀಲರಾದ ಭೀಮಸೇನ ಬಾಗಿ, ಆನಂದ ನಾಡಗೌಡ, ಈರಣ್ಣ ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ, ಸುರೇಶ ಗಾವಡ್ಯಾಗೋಳ, ಅಶೋಕ ಹುಲ್ಲೋಳಿ, ಈರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಬಿ.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ, ಅಶೋಕ ತೊದಲ್, ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಬಾಣಸೆ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೋರೆ, ಸಿ.ಎನ್.ಹಿರೇಮಠ, ರಾಯಪ್ಪ ಬಬಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-21-685106802</p>