ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಿಸಿ: ಕತ್ತಿ

ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಿಸುವುದು ನೆಪಮಾತ್ರ. ಆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಬಳಗ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರುವರು. ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಶ್ಚಟ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಟುಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಕ್ರೆಮ್ಮಾದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸತ್ಕಾರ: ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್.ಟಿ ಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಹುಂದ್ರಿ ಅವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜೀತ ಮುನ್ನೋಳಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಬಸವಣ್ಣಿ ಲಂಕೆಪ್ಪಗೋಳ, ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದುರದುಂಡಿ ಪಾಟೀಲ, ಯಮಕನಮರಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಉತ್ತರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಶೈಲ ಯಮಕನಮರಡಿ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗಡಕರಿ, ಭೀಮಗೌಡ ಹೊಸಮನಿ, ಬಸವರಾಜ ಉದೋಶಿ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಲ್.ಬಿ.ನಾಯಕ, ಬಾಳಯ್ಯ ತವಗಮಠ, ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌಡಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಜಿರಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರವೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ನಾಶಿಪುಡಿ, ಕಾಡಪ್ಪ ಜಿನರಾಳಿ, ರಾಮು ಜಿರಳಿ, ಬಸವಣ್ಣಿ ಚೌಗಲಾ, ಸುರೇಶ ಕರಡಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ವಂಟಮೂರಿ, ಅರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಲ್ಲಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260410-21-137294036</p>