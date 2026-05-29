ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಜನರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ದೊರಕಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸದೃಢ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ನಿಖಿಲ್ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾದಗೂಡ, ಎಲಿಮುನ್ನೋಳಿ, ಶಿಪ್ಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ₹65 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಒಟ್ಟು ₹1.95 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂದಿರಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಮತ್ತಿವಾಡ ಹಾಗೂ ಸುಲ್ತಾನಪೂರದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ನೇರಲಿ, ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಬಾಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂದಿರಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರವೇ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದೂರದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬುದೇ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ಧೇಶ. ಜನರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗದ ಎಇಇ ಚಿದಾನಂದ ಯಾದಗೂಡೆ, ಎಇ ವಿನಾಯಕ ಅಮಾಸೆ, ಪಿಡಿಒಗಳಾದ ಉಮೇಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಅಶೋಕ ಕಂಠಿ, ಅಮ್ಮಣಗಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಎಂಒ ಡಾ.ಸೀಮಾ ಗುಂಜಾಳ, ಡಾ.ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಓಂಕಾರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಬಸವರಾಜ ಗಂಗಣ್ಣವರ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸತ್ಯಪ್ಪ ನಾಯಿಕ, ಕೆಂಪಣ್ಣ ವಾಸೇದಾರ, ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಭೀಮಗೌಡ ಗಿರಿಗೌಡನವರ, ಶಶಿಕಾಂತ ದೊಡ್ಡಲಿಂಗನವರ, ಮಾರುತಿ ರಾಚನ್ನವರ, ರಾಮಣ್ಣ ಜನಮಟ್ಟಿ, ಅಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಂತೋಷ ರುಡ್ಡಗೋಳ, ಸುಭಾಷ ಪಾತ್ರೋಟ, ಶಂಕರ ಮರಡಿ, ಮಹಾದೇವ ಜನಮಟ್ಟಿ, ರಾಜು ಗಿಡ್ಡಾಳಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜೇರಿ, ಅಶೋಕ ಗಿಡ್ಡಾಳಿ,ಮಹಾದೇವ ಬಹಾದೂರಿ, ಉಮೇಶ ಜನಮಟ್ಟಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>