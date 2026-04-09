ಸಡಗರದ ಈಸ್ಟರ್ ಡೇ ಆಚರಣೆ

ಹುಕ್ಕೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ದಿನದ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಸ್ಟರ್ ಡೇ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ಗೀತ ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಫಾಸ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪ ಪರಿಹರಿಸಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿ, ಸತ್ತು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದ ದಿನವೇ ಈಸ್ಟರ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಆತನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೂ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವರು ಎಂದು ಉಪದೇಶ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುಮಾ, ಶಂಕರ, ಮಾರುತಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾಗೂ ಸಭೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಕುಂಟುಂಬದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-21-1633133414</p>