ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಧ್ಯಾನಕೂಟ

ಹುಕ್ಕೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂನ ಸಂತ ಮಿಖೈಲ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ದಿನದ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಜರುಗಿತು.

ಧ್ಯಾನಕೂಟದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂತ ಮಿಖೈಲ್ ಚರ್ಚನ ಪಾದ್ರಿ ಲೂರ್ದುಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಗುಡಪ್ರೈಡೆ ಹಾಗೂ ಈಸ್ಟರ ಡೇ ಹಬ್ಬ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸುಮಾರು 40 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ದಾನ, ಧರ್ಮ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ದತೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರಂದು ಗುಡಪ್ರೈಡೆ ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರಂದು ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈಚೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾನವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಹೋದರತ್ವ ಭಾವನೆ ಯೇಸು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸಂದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಮೂಡಲೆಂದು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರಿನ ಪಾದ್ರಿ ಡೇವಿಡ್ ಅಂತೋನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಧೇಯತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪಾದ್ರಿ ಅಂತೋನಿ ರಾಜ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲಿಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಒಂದು ದಿನದ ಧ್ಯಾನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.