ಸಕ್ರೆಮ್ಮಾದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ 7ರಿಂದ

ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಕ್ರೆಮ್ಮಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯು ಏ.7 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.7 ರಂದು ಸಕ್ರೆಮ್ಮಾ ದೇವಿಯ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 8ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾದ್ಯ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವುದು. ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ ಜೈ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕಲಾ ಸಂಘದವರಿಂದ 'ಮಗ ಹೋದರು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬೇಕು' ಅರ್ಥಾತ್ 'ಹೆತ್ತವಳ ಹಾಲು ವಿಷವಾಯಿತು'ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.9 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ವಾದ್ಯಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವುದು. ಇಸ್ಲಾಂಪುರದ ಅಡವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘದವರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ 'ಅಣ್ಣನ ಒಡಲು ಬಂಗಾರದ ಕಡಲು'ಅರ್ಥಾತ್ 'ನಗುವ ದೇವರು' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲ್ಲಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಮಲಾದೇವಿ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘದವರಿಂದ 'ನೇಗಿಲಗೆ ಸಿಂಗಾರ ರೈತನಿಗೆ ಬಂಗಾರ' ಅರ್ಥಾತ್ 'ಸಿಂಗಾರದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮೂಗುತಿ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.10 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾದ್ಯ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿವೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಜೈ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕಲಾ ಸಂಘದವರಿಂದ ರೇವಣ್ಣ ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಅಲ್ಲೇನ ನೋಡ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ' ಅರ್ಥಾತ್ 'ದುಡ್ಡು ದಾರಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.11 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾದ್ಯಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ ಅಡವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದಿಂದ 'ಸಂಗ್ಯಾ ಬಾಳ್ಯಾ' ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>