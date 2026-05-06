ಕಸಾಪ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ

ಹುಕ್ಕೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿಯ ನಾಯಕ ಸ್ಟುಡಂಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕಸಾಪ ವತಿಯಿಂದ 112ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಕಾ ಮಾರ್ಯಾಳಿ, ಭುವನ ಮಾರ್ಯಾಳಿ, ಬಸವರಾಜ ವಾಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ ಅವಲಕ್ಕಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದರು. ಬಸವ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ವಿನೋದ ಜಗಜಂಪಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಗೀತಾ ಸುಭಾಷ ಬಸ್ತವಾಡ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿವಾನಂದ ಮಠಪತಿ ಕಸಾಪ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಶಶಿಕಾಂತ ಹಟ್ಟಿ, ಕಸಾಪ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ ವಿ ಪಾಟೀಲ, ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್ ಎಂ ಶಿರೂರ, ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಸಮನಿ, ಕಿರಣ ಸರಿ, ಅನುರಾಧ ಕಾಪಶಿ, ಶಿವಗೌಡಾ ಅತ್ಯಾಳಿ, ಸಿ ಎಂ ದರಬಾರೆ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260506-21-38507179