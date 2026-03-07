ಹುಕ್ಕೇರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ: ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ

<p><strong>ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಪ್ರ</strong>ತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜರುಗುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಮಾ.11 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ‘ಜೋಡೆತ್ತಿನ ಗಾಡಿ’ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ₹5,500 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ₹1ಲಕ್ಷದ, ದ್ವಿತೀಯ ₹50,001, ತೃತೀಯ ₹30,001 ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ₹11,001 ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>‘ಒಂದು ಕುದುರೆ–ಒಂದು ಎತ್ತು’ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ₹3001 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ₹25,001, ದ್ವಿತೀಯ ₹15,001, ತೃತೀಯ ₹11,001 ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಮಾ.11 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ‘ಜೋಡು ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ’ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ₹3000 ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ₹25,001, ದ್ವಿತೀಯ ₹15,001, ತೃತೀಯ ₹11,001 ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ₹5,555 ಬಹುಮಾನ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30ಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳದಕೇರಿ ತುರಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ‘ಹಾಸ್ಯ ರಸಮಂಜರಿ’ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ ‘ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ’ಬಯಲಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಾ.12ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ‘ಜೋಡ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ’ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ₹501 ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ₹10,001, ದ್ವಿತೀಯ ₹7,501 ಮತ್ತು ತೃತೀಯ₹5,001 ಬಹುಮಾನವಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ‘ಜೋಡೆತ್ತಿನ ಗಾಡಿ’ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿದ್ದು, ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ₹5,001ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ₹1,00,001, ದ್ವಿತೀಯ ₹50,001 ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ₹25,001 ಬಹುಮಾನವಿದೆ.</p>.<p>ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ‘ಮದ್ದು ಹಾರಿಸಸುವುದು’, 9ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ತವಾಡ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ‘ಹಾಸ್ಯ ರಸಮಂಜರಿ’ ಮತ್ತು ತುರಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ‘ಗೀಗೀ ಪದಗಳ ಶಾಹೀರಿ ಗಾಯನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಾ.13 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ ‘ಜೋಡೆತ್ತಿನ ಗಾಡಿ’ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದ್ದು, ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ₹8,001 ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ₹1.25ಲಕ್ಷ, ದ್ವಿತೀಯ ₹70,001 ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ₹40,001 ಬಹುಮಾನವಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ ‘ಜೋಡು ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ’ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದ್ದು, ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ₹3,001ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ₹30,001, ದ್ವಿತೀಯ₹20,001 ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ₹10,001 ಬಹುಮಾನವಿದೆ.</p>.<p>ಮಾ.14 ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೋಕೆ ಹಾಡುಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 7ಕ್ಕೆ ‘ಹಾಸ್ಯ ರಸಸಿಂಚನ’, ರಾತ್ರಿ 9.30ಕ್ಕೆ ‘ದೇಸಾಯಿ ದರ್ಬಾರ’ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಮೊ.ಸಂ: 7337744176, 9901991420, 9035239158 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>