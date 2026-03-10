ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi

ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ತೆರವು: ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:52 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:52 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾ.10 ರಿಂದ 14ರವರೆಗೆ ಜರುಗುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ರಸ್ತೆಯು ಇಂಬಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾ.10 ರಿಂದ 14ರವರೆಗೆ ಜರುಗುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ರಸ್ತೆಯು ಇಂಬಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
Belagavi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT