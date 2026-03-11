ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಹುಕ್ಕೇರಿ: ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:45 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:45 IST
ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪಟ್ಟಣದ ತ್ರೈವಾರ್ಷಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯು ಮಾ.10 ರಿಂದ 14ರ ವರೆಗೆ ಜರುಗುವ ಹಿನ್ನಲೆನಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ.ರವಿ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಂಗಳವಾರ ಪಥ ಸಂಚಲನ ನಡೆಸಿದರು.
