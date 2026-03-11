ಹುಕ್ಕೇರಿ: ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ

<p><strong>ಹುಕ್ಕೇರಿ:</strong> ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜರುಗುವ ಪಟ್ಟಣದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಡಿಗೇರ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ದೇವಿಯ ಹೊನ್ನಾಟ ಜರುಗಿತು. ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ದೇವಿಯನ್ನು ಉಯ್ಯಾಲಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಪುಸಾಹೇಬ ನಾಯಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸೇರುವರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಜಾತ್ರೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕಮೀಟಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಕ್ಕುದಾರರಾದ ರಾಜೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿನೋದ ಮುತಾಲಿಕ, ರಾಜು ಕೊಟಬಾಗಿ, ರವೀಂದ್ರ ನಾಯಿಕ, ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಲಕಾಯಿ, ಚಿದಾನಂದ ಬಸ್ತವಾಡೆ, ಸಿದಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ರುದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಕಲ್ಲೋಪಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಗಿರೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಬಸಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಾನಂದ ಮುದಕನ್ನವರ ಮತ್ತು ಭೀಮಾನಂದ ಮುದಕನ್ನವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಂಚರು, ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ದಿನವಿಡೀ ಮಹಿಳೆಯರು ದೇವಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆಯ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹೊನ್ನಾಟ</strong>: ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಬಡಿಗೇರ ಓಣಿಯಿಂದ ದೇವಿಯ ಹೊನ್ನಾಟ ಜರುಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ತುರಮುಂದಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ತುರಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಪೇಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಸ್ತವಾಡೆ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಒಯ್ಯುವರು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಪೇಟೆಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಸ್ತವಾಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ತುರಮಂದಿಗೆ ತರುವರು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದಂಡವತ, ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವುದು ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ತುರಮಂದಿಯಿಂದ ಡಾ.ದಿಲೀಪ (ಉದಯ) ಕುಲಕರ್ಣಿ (ಕಣಗಲಿಕರ) ಮನೆಯವರೆಗೆ ತರುವರು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಿ ಅಲಂಕೃತ ರಥದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಬಳಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಗುಡಿಗೆ ಒಯ್ಯುವರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವವು. ರಾತ್ರಿ ದೇವಿಯ ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುವುದು.</p>.<p><strong>ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು:</strong> ತನ್ನಿಮಿತ್ತ ಕುದುರೆ, ಜೋಡು ಕುದುರೆ, ಜೋಡೆತ್ತು, ಜೋಡು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು, ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತು ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p> <strong>‘ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದೇ ಜಾತ್ರೆಯ ಉದ್ಧೇಶ’ </strong></p><p><strong>ಹುಕ್ಕೇರಿ:</strong> ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದರ ಜತೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿವೆ. ಯುವಕರು ಜಾತ್ರೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ತಿರುಳು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಂಗಳವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಡಿಗೇರ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. </p><p>ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಉತ್ಸವ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿರುವರು. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಇಂದಿನ ಯುವಪೀಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದರು. </p><p>ಜಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬುಸಾಹೇಬ ನಾಯಿಕ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾವೀರ ನಿಲಜಗಿ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜು ಮುನ್ನೋಳಿ ಪಿಂಟು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣು ಶೆಟ್ಟಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ಗಜಬರ ಸುಹಾಸ ನೂಲಿ ವಕೀಲರಾದ ಸಂಕೇಶ್ವರದ ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ರವಿ ನಾಯಿಕ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟು ಖಾಡೆ ಆನಂದ ಜಿರ್ಲಿ ಗುರು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಭೀಮಾನಂದ ಮುದಕನ್ನವರ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>