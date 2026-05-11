ಮಾವನೂರಿಗೆ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭ

<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಘಟಕದಿಂದ ಹುಕ್ಕೇರಿಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೂತನ ಬಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಸ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಬಸ್ ರಾತ್ರಿ 8.15ಕ್ಕೆ ಹುಕ್ಕೇರಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ, ಹಟ್ಟಿಆಲೂರ, ಪರಕನಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾವನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾವನೂರದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಪರಕನಹಟ್ಟಿ, ಹಟ್ಟಿ ಆಲೂರ, ಹಿಡಕಲ ಡ್ಯಾಂ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಗೆ ತಲುಪುವುದು ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸತ್ಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೊಸಪೇಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾನಿಂಗ ಮರೆನ್ನವರ, ಮಂಜುನಾಥ ಮಾನಗಾವಿ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಪಂಚನ್ನವರ, ಸತೀಶ ಕಮತಗಿ, ಸತೀಶ ಮಾನಗಾವಿ, ಈರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಬಾಳಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮುತ್ತು ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪೂಜೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-21-2122496115</p>