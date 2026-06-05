ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ: ಜಾಗೃತಿ

<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಕ್ತಿ ಸದನ ಹಿಡ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾಂನ ಶಕ್ತಿ ಸದನದ ದುರ್ಗಾಬಾಯಿ ದೇಶಮುಖ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ‘ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ’ಯ ಉಪಅಂಗಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿಯ ಜೆಂಡರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕವಿತಾ ಹೊಸಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಉದ್ದೇಶ, ಗುರಿ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯ ಉಪಅಂಗಗಳಾದ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ , ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಪೋಕ್ಸೊ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ, ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣ, ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಯಶ್ರೀ ಮತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ನೊಂದವರು, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಶೋಷಣೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಸದನದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಎಂದರು.</p>.<p>ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸುರೇಖಾ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹೊಸಪೇಟ ಪಿಡಿಒ ನೀಲಕಂಠ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಬಸವರಾಜ ಮಣ್ಣಿಕೇರಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜುಮಾಯಿ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಎಂಬಿಕೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಠಪತಿ, ಮಂದಾಕಿನಿ ಹಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು. ಸುಗಂಧಾ ಅಳ್ಳಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ನಿರೂಪಿಸಿ, ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-21-2074357607</p>