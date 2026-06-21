ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರು ದಾರ್ಶನಿಕ ಆದ್ಯ ಸೂತ್ರದಾರರು - ಕಾಶಿ ಪೀಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ: ‘ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರು ಆದ್ಯ ದಾರ್ಶನಿಕ ಸೂತ್ರಕಾರರು. ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರ ಪಂಚ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ದಾರ್ಶನಿಕ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಸರ್ವರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಕಾಶಿ ಪೀಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಗುರು ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಹಿರೇಮಠದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಷ.ಬ್ರ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 41ನೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ದಾರ್ಶನಿಕರು ಜೀವ, ಜಗತ್ತು, ಈಶ್ವರ, ಬಂಧ, ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಐದು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ದಾರ್ಶನಿಕರಿಗೆ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರ ಪಂಚ ಸೂತ್ರಗಳೇ ಮೂಲ ಎಂದ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರು ಅವರು ಪಂಚ ಸೂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ವೀರಶೈವ ಪಂಚಸೂತ್ರೀಯಂ ಎಂಬ ದಾರ್ಶನಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದು, ಪ್ರವಚನ ಶೈಲಿಯ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದು ‘ವೀರಶೈವ ಪಂಚಸೂತ್ರೀಯ ಪ್ರವಚನ’ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಯಾತ್ರೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗ್ರಂಥದ ಮೂಲಕ ಪಂಚಪೀಠಗಳ ಪರಂಪರೆ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಪಂಚಸೂತ್ರಗಳ ದಾರ್ಶನಿಕ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿರೇಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅಯ್ಯಾಚಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಕಟಕೋಳ ಎಂ.ಚಂದರಗಿಯ ತಪೋಭೂಷಣ ವೀರಭದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧರ್ಮರಥಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿರಕ್ತಮಠದ ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸವದತ್ತಿ ಮೂಲಿಮಠದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಂ ಚಂದರಗಿ ಮರಿದೇವರು, ಸಂಪತಕುಮಾರ ಶಾಸ್ತ್ರೀ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾವೀರ ನಿಲಜಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೃಥ್ವಿ ಕತ್ತಿ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಗಜಬರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-21-222690191</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>