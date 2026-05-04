ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಸ್ತಾಂತರ

<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವಾಗಿದ್ದ 10 ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಸ್ಸಾಪುರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಿಐ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಸ್ಸಾಪುರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ‘ಸಿಇಐಆರ್’ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಿರಂತರ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುವಿಕೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>₹3.50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 10 ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮರಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರೊಬೇಶನರಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಗಳಾದ ರಾಜು ಘಸ್ತಿ, ಸತೀಶರ್, ನಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಮಂಜು ಕಬ್ಬೂರ್, ಅಜೀತ ನೈಕ್, ಬಾಳೇಶ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-21-1124386844</p>