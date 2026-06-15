ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ 19 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎಸ್.ಆರ್. ಖಾನಾಪೂರೆ, ಬಿ.ಬಿ. ಅಂಗಡಿ, ಬಿ.ಎಂ. ನಾಯಿಕ, ಕೆ.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ, ಎಸ್.ಎನ್. ಸುತ್ತಾರ, ಆರ್.ಆರ್. ತಳವಾರ, ಎಸ್.ಎ.ಮಾವಿನಕಟ್ಟಿ, ವಿ.ಪಿ. ಮಾಳಿ, ವಿ.ಕೆ. ಬಡಿಗೇರ, ಕೆ.ಬಿ. ವಾಘರಾಳಕರ, ಪಿ.ಜಿ.ಹೊನಗುಡಿ, ಎನ್.ಎಸ್. ದೇವರಮನಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಎಸ್.ವಿ. ಕುಂಬಾರ, ಎಸ್.ಜಿ. ನಾವಿ, ಜಿ.ಎಸ್. ಹಟ್ಟಿ, ಆರ್.ಎಸ್. ಭಂಡಾರಿ, ಯು.ಎನ್. ಕಂಬಳಿ, ಎಸ್.ಎಂ. ಜಮ್ದಾರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಕೆ.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಎಸ್.ಎನ್. ಸುತ್ತಾರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಎಸ್.ಎ. ಮಾವಿನಕಟ್ಟಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ವೈ.ಪಿಮಾಳಿ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ, ಎಸ್.ಜಿ. ನಾವಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಆರ್.ಆರ್.ತಳವಾರ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಜಿ.ಎಸ್. ಹಟ್ಟಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಕೆ.ವಿ.ವಾಘರಾಳಕರ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಎಸ್.ಎಂ.ಜಮ್ದಾರ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಬಿ. ತೇರದಾಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್.ಎಂ. ಹುಲ್ಲೋಳಿ ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎ.ಬಿ. ನಾಯಿಕ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ, ಎಂ.ಎಸ್. ನಂದಿ, ಎಂ.ಎನ್. ಮಗದುಮ್ಮ, ಆರ್.ಎಸ್. ಅಂಬರಿ, ಬಿ.ಡಿ.ನರಸನ್ನವರ, ಜಿ.ವಿ.ದಳವಾಯಿ, ಎಲ್.ಎಸ್.ನಾಶಿಪುಡಿ ಅವರು ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-21-165898462</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>