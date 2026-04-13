ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇಡ: ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ

ಹುಕ್ಕೇರಿ: ದಿವಂಗತ ಉಮೇಶ ಕತ್ತಿಯವರು 1986 ರಿಂದ 2008ರ ವರೆಗೆ 23 ವರ್ಷ ಗುಡದರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡದೆ, ವಿಕಾಸ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಗರನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹26.60 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ವಿಸ್ತರಣೆ, ತೋಟದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>2008ರ ನಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿ ಯಮಕನಮರಡಿಯು ಎಸ್.ಟಿ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ನಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎ ಗಿರಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಖೇದನೀಯ ಸಂಗತಿ. 2028ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಶಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ರುಸ್ತುಂಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಘಕ್ಕೆ ₹26.50 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ರುಸ್ತುಂಪುರ, ಬಗರನಾಳ, ಬನ್ನಿಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ವಿಸ್ತರಣೆ, ತೋಟದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾವೀರ ನಿಲಜಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್.ಟಿ ಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಹುಂದ್ರಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹುಡೇದ, ಬಿಜೆಪಿ ಉತ್ತರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಶೈಲ ಯಮಕನಮರಡಿ, ಕೆಂಪಣ್ಣ ಹುಡೇದ, ಬಾಳಗೌಡ ಹುಡೇದ, ಕೆಂಪಣ್ಣ ಸನದಿ, ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಮನ್ನಿಕೇರಿ, ಲಗಮಪ್ಪ ಭರಮಣ್ಣಗೋಳ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಳೆನ್ನವರ, ಸತ್ಯಪ್ಪ ತಮ್ಮನವರ, ಗಂಗಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಲಗಮಪ್ಪ ಸನಮನಿ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಸನಮನಿ, ಭೀಮಪ್ಪ ಕೆಂಪನ್ನವರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಹುಡೇದ, ಭೀಮಪ್ಪ ಗಡಕರಿ, ರಮೇಶ ಹೊಳೆನ್ನವರ, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ವಿನೋದ ಚಂದಪ್ಪಗೋಳ, ರಸೂಲ ದೇಸಾಯಿ, ರುಸ್ತುಂಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪಿಡಿಒ ಅಸ್ಕರಅಲಿ ಜಮಖಂಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>