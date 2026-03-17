ವೆಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಕೆ: ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭಾವತಿ

<p><strong>ಹುಕ್ಕೇರಿ</strong>: ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ರವರೆಗೆ ಜರುಗುವ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ .ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ 7,203 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (3313 ಗಂಡು 3324 ಹೆಣ್ಣು) ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ 640 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 19 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಿ.ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಹಶಿಲ್ದಾರ್, ಇಒ ಹಾಗೂ ಬಿಇಒ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜಾಗೃತ ದಳ , ಪೊಲೀಸ್ , ಆರೋಗ್ಯ, ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 550 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಿಇಒ ಎ.ಕೆ ಕೋಟಿವಾಲೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಎ.ಎಸ್ ಪದ್ಮಣ್ಣವರ, ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯಕಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸವಿತಾ ಹಲಕಿ,ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಭರತ ಪಾರ್ಥನಹಳ್ಳಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಎಂ ಡಿ ಬಡಿಗೇರ ಶಿವಾನಂದ ಗುಂಡಾಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.