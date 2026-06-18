ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು: ಮಗದುಮ್ಮ

<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಮರಣೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂ.ಎನ್. ಮಗದುಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ ಶಿವಾಲಯ ಮಂದಿರದ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ 1990-96ನೇ ಸಾಲಿನ 7ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಡಿ.ಪಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 1999-2000ನೇ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ‘ಗುರು ವಂದನೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಧೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರಕಲಾ ಹಿರಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್.ಬಿ. ಪತ್ತಾರ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಸ್.ಡಿ. ಮುರಗೋಡ, ಆರ್.ಜಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಐ.ಎಸ್.ಬೆಟಗೇರಿ, ನಾರಾಯಣ ಖನಗಾವಿ, ಹಂಚಿನಾಳಕರ್, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕೆ.ವಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಜಗದೀಶ್ ಹಂಚಿನಾಳ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸರಿತಾ ಮಠದ ನಿರೂಪಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-21-590922994</p>