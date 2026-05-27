ಹುನ್ನೂರ ಮಂದಿರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ

<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುನ್ನೂರ ಆರ್.ಸಿ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂನ ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ತೆರುವುಗೊಂಡಿದ್ದು, ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. 98 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಈಗಲೂ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿ 51 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 15–20 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗುಡಿಯ ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ಅಥವಾ ಗುರುವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿರುಗಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹುನ್ನೂರ ರಹವಾಸಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ಪಿಸುತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260527-21-307165884</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>