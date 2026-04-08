ಜೋಡೆತ್ತುಗಳ ಕಲ್ಲು ಎಳೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಜಾಲಹಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ವಾರ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳ ಭಾರವಾದ ಕಲ್ಲು ಎಳೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಕೇವಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಎಳೆದ ಎತ್ತುಗಳ ಮಾಲೀಕರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇರಬಗೇರ (2006 ಅಡಿ) ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ, ಮಹಾಂತೇಶ ಇರಬಗೇರ (1796 ಅಡಿ) ದ್ವಿತೀಯ, ಆಂಜನೇಯ ರಾಮದುರ್ಗ (1750 ಅಡಿ) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇರಬಗೇರ, ರಂಗನಾಥ ಇರಬಗೇರ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇರಬಗೇರ, ಸೋಮಯ್ಯ ನಾಯಕ ನವಲಕಲ್ ಅವರ ಎತ್ತುಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವು.

ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಎತ್ತುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ₹30 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ₹15 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ₹5 ಸಾವಿರ ನಗದು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ