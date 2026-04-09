ಜೋಡಕುರಳಿ: ₹ 75 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ

<p>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಡಕುರಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಕಾಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ₹ 75 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>₹ 50 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ₹ 25 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಅರೆವಡಿ ಬೀರದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದುಗ್ಗಾಣಿ, ಚಂದರ ಗಡಕರಿ, ಶಾಸಪ್ಪ ಹರಕೆ, ವಿಠ್ಠಲ ಹರಕೆ, ಅಜೀತ ಸವದತ್ತಿ, ಎಲ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ, ಶಿವಾಜಿ ಹರಕೆ, ಸಿದ್ದು ನಾಯಿಕ, ದೀಪಕ ಕಾಂಬಳೆ, ಭರಮಾ ಕಾಂಬಳೆ, ಬೀರಪ್ಪ ಹರಕೆ, ಬಾಳು ಗಡಕರಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಹುಲ್ಯಾಗೋಳ, ವಿಠ್ಠಲ ನಾಗನೂರೆ, ಅಜೀತ ಯಡ್ರಾಂವಿ, ರಾಯಪ್ಪ ಹರಕೆ, ಮುತ್ತೆಪ್ಪ ಖದ್ದಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಖದ್ದಿ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-21-187155019</p>