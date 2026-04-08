₹42 ಲಕ್ಷದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಚಾಲನೆ

ಕಬ್ಬೂರ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ₹42 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಗಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರಾಯಬಾಗ ಶಾಸಕ ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮುಲ್ಲಾನಕೋಡಿಯ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿಜಯ ನಗರದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಯ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹17 ಲಕ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ನಾನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಮುಖ್ಯ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಕೇಶ್ವರ ಹಿರಾ ಶುಗರ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುರೇಶ ಬೆಲ್ಲದ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕರಗಾಂವಿ, ಮಂಜು ಪಾಟೀಲ, ಅಬ್ಬಾಸ ನದಾಫ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಿವಾಯಗೋಳ, ಜಾವೀದ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಬಸಲಿಂಗ ಕಾಡೇಶಗೋಳ, ಮಹಾಂತೇಶ ಶಿರಗೂರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರಂಗಾಪೂರೆ, ಸಿಬಿಸಿಯ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>