ಕಬ್ಬೂರ: ನೇತ್ರ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ

ಕಬ್ಬೂರ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವೀರ ಸೇವಾದಳ, ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಶಾಖೆ (ಕಬ್ಬೂರ) ಹಾಗೂ ಕುಡಚಿಯ ಡಾ.ಅನಿಲ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನೇತ್ರಾಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಿತು.

ನುರಿತ ವೈದ್ಯರು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ದನಪಾಲ ಬೋರಗಾಂವಿ, ಶೀತಲ ಜಕಾತಿ, ಆದಿನಾಥ ಕಾಮುಗೋಳ, ಶಂಕರ ನಿಡೋಣಿ, ಡಾ.ಖಮರ ಶೇಖ, ಮಾಣಿಕ ರೊಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಪಾಲ ನಿಲಜಗಿ, ಶಾಂತಿನಾಥ ಕಾಮುಗೋಳ, ಆದಿನಾಥ ಮುಗಳಖೋಡ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಿಲ್ಲೇದಾರ, ಕಾಶಪ್ಪ ಕಾಡೇಶಗೋಳ, ಪ್ರದೀಪ ಬಿಸಲನಾಯಿಕ ಇದ್ದರು.

ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ