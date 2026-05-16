ಬ್ರಿಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ

<p>ಕಾಗವಾಡ: ಮಳೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳ,ಕೊಳ್ಳಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ನೀರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬಾವಿ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಗವಾಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ವಜ್ರವಾಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ₹2 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದ ಬ್ರಿಜ್ ಕಂ ಬಾಂದಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅನಂತಪೂರ, ಮಲಾಬಾದ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಭಾಗವು ಸತತ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಕಾಗವಾಡ ಶಾಸಕ ರಾಜು ಕಾಗೆಯವರು ವಜ್ರವಾಢ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ₹2 ಕೋಟಿ ರೂ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ರಿಜ್ ಕಂ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸದಾಶಿವ ದಳವಾಯಿ,ಇಂಜನೀಯರ ಜಿ.ಎನ್. ಆಸಂಗಿ,ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಳ್ಳೊಳ್ಳಿ, ಮಹಾದೇವಗೌಡ ಪಾಟೀಲ,ಅಸ್ಫಕ್ ಘಟನಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಖೊತ,ಮಂಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಾನಂದ ಕುಳ್ಳೊಳ್ಳಿ, ಶಿದರಾಯ ಗಸ್ತಿ, ಹಣಮಂತ ಕುಳ್ಳೊಳ್ಳಿ, ಮಹಾದೇವ ಮಾನೆ, ರಮೇಶ ಕುರುಬರ, ರಾಜು ಕಾಂಬಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260516-21-1663166778</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>