ಕಾಗವಾಡದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 11ರಂದು ಬೃಹತ್ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್: ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ

<p>ಕಾಗವಾಡ: ಬರುವ ಜುಲೈ 11ರಂದು ಕಾಗವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ರೂಪಾ ಚಿನಿವಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾಗವಾಡ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜುಲೈ 11ರಂದು ಜರುಗುವ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 1040 ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆಗಳು ಇದ್ದು ಸುಮಾರು 1600 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾವೆಗಳು ಇದ್ದು ಕಕ್ಷಿದಾರರು ತಾವು ದಾಖಲಿಸಿದ ದಾವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಠ್ಣಿ,ಕ್ರಮಿನಲ್ ದಾವೆಗಳು, ಜನ್ಮ ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಾವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಚೌಗಲೆ, ಎಎಸ್ಐ ಎಸ್ವಿ ಹಂಜಿ, ಉಗಾರ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಕವಲಾಪೂರ, ಸಿಡಿಪಿಒ ರವೀಂದ್ರ ಗುದಿಗೆಣ್ಣವರ, ಆರ್ಬಿ ದರೂರ, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಬಿ.ನಾಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಜಿ. ವಡ್ಡರ, ಬಿ.ಜೆ ಮೋಳೆ, ಅಂಕಿತಾ ಪಾಟೀಲ, ಶುಂಬಾಗಿಣಿ ಚೌಗಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-21-958303643</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>