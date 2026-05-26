ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಕಾಗವಾಡ: 'ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಉತ್ತಮ ತೋಟದ ರಸ್ತೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಶಾಸಕ ರಾಜು ಕಾಗೆ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಕನಾಳೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ಹುಲಗಬಾಳಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಿತ್ತೂರ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಜೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಜೂರ ಖಿಳೇಗಾಂವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಧಡ್ಡಣ್ಣವರ ವಸತಿ ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿ,ಆಜೂರ ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ, ಆಜೂರ ಕೊಕಳೆ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿನೋದ ಕೋಳೆಕರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಾಸಕ ರಾಜು ಕಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ತೋಟಪಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ತಕರಾರು ಮಾಡದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೀರಣ್ಣಾ ವಾಲಿ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಚಿದಾನಂದ ಹಣಮಾಪುರೆ, ಬಸವರಾಜ ನಾವಿ, ಸಚಿನ ಗೊಲಭಾವಿ, ವಿನೋದ ಕೊಳೇಕರ, ವಿಶಾಲ ನಿಂಬಾಳ, ಸತೀಶ ಯರಂಡೋಲಿ, ಧರ್ಮಾಜಿ ಕೊಳೇಕರ, ಗುರು ಕಡಕೋಳ, ವಿದ್ಯಾನಂದ ತೇಲಿ, ಅಶೋಕ ಹುಗ್ಗಿ, ಹಣಮಂತ ಕಡಕೋಳ, ಬಾಳಪ್ಪಾ ನರಟ್ಟಿ, ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>