ಕಾಗವಾಡ: ಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಕಳವು

ಕಾಗವಾಡ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸಿ 20 ತೊಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹತ್ತಿರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು, ಮೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇರುವ ವಿಭೂತಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಚ್ಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಕಳ್ಳರ ಪಾಲಾಗಿವೆ. ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ ವೇಳೆ ಕಳವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಕಾಗವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಾಗವಾಡ ಪಿಎಸ್ಐ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಖೋತ ಹಾಗೂ ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.