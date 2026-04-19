ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಿಂದ ಜೋಡೆತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ

ಮೂಡಲಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೋಳಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ, ಈ ವರ್ಷವೂ ಏ.20ರಂದು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಂದು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಳಪ್ಪ ಬಿ. ಬೆಳಕೂಡ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡೆತ್ತಿಗೆ ಮೇವಿಗಾಗಿ ಹಣ, 2 ಸ್ಟೀಲ್ ಬುಟ್ಟಿ, 1 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಕೆಟ್ ಸಂಘದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ರೈತರಿಗೆ 2 ಟೀ ಶರ್ಟ್ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ 110 ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಎತ್ತುಗಳ ಕೋಡುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ರಿಬ್ಬನ್, ಬಣ್ಣದ ಹಗ್ಗಗಳು, ಕೊರಳಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಸರ, ಕಿರುಗಂಟೆ, ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣದ ಜೂಲು (ಬಟ್ಟೆ), ಮೈಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಮೈಲುದ್ದದವರೆಗೆ ಇರುವ ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳ ಸಾಲು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಳೆಕಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕರಡಿ ಮಜಲು, ಹಲಗೆ ಮಜಲು ವಾದ್ಯಗಳ ಗತ್ತಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತ ಬರುವ ರೈತನ ಸರದಾರ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಣ್ಮುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>