ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ವೈಭವ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಭ್ರಮ ಇಮ್ಮಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಗಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ನಿತ್ಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಊರಲ್ಲಿನ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಭಜನೆ, ಅಭಿಷೇಕ, ಕುಂಬೋತ್ಸವ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮುತೈದೆಯರು ಉಡಿ ತುಂಬಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು ಬಂಡಾರ ಎರಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ದಿನ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದೊಂದು ಓಣಿ ನಾಗರಿಕರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗುತ್ತಿವೆ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಮ, ಹವನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಶಾಖಾ ಮೂರುಸಾವಿರಮಠದ ಪ್ರಭು ನೀಲಕಂಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಂಪಗಾಂವ ಕಠಾಪೂರಿಮಠದ ಚನ್ನವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಣ್ಣೀಕೇರಿಯ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತರು, ಭಗಳಾಂಬದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ, ತವಗಮಠದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏ. 21 ರವರೆಗೆ ಹೊನ್ನಾಟ, ನಾಟಕ, ಪ್ರವಚನವಿದೆ. ಅವರೊಳ್ಳಿ ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಮಠದ ಚನ್ನಬಸವ ದೇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಕ್ಕೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ ರನ್ನ ಬೆಳಗಲಿ ಇವರಿಂದ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದರೂ ಗಂಡನಲ್ಲ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-21-1856894911