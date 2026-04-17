ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ತಡೆ | DGP ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಇಎನ್‌ ವಿಭಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಪರಮೇಶ್ವರ

'ಬೆಳಗಾವಿ: 'ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಡಿಜಿಪಿ ದರ್ಜೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಇಎನ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ' ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಆರೋಪಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ' ಎಂದರು.</p><p>'ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಜಿಪಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಭಾಗ ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿನವರೊಂದಿಗೂ ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>'ಈಗ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದರೂ, ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 22 ಸಾವಿರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಈ ವರ್ಷ 14 ಸಾವಿರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇ-ಬೀಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೀಟ್ಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>'ಔರಾದ್ಕರ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಸಂಬಳ, ಟಿಎ-ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೇಮಕಾತಿ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ತರಬೇತಿ, ಹೊಸ ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ತರಬೇತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p><p>'ಕೇಂದ್ರದ ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾಹಿತಿಯು ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿವರ ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಶಂಕಿತರು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ, 'ಅದು ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರೂ, ಅದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.