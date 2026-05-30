ಶನಿವಾರ, 30 ಮೇ 2026
18.64 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ

ಚಿಂತೆಗೆ ತಳ್ಳಿದ ಮಧ್ಯ‍ಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧ: ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ
ಸಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
Published : 29 ಮೇ 2026, 23:30 IST
ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಳಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಪೀರಾಜಿ ಬಡ್ಲಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಹೊಲ ಹದ ಮಾಡಿದರು

-ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
-ಎಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಳೇಕರ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿ
ಯೂರಿಯಾ ಡಿಎಪಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಹಂಚಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಕಿದೆ. ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚುತ್ತಿಲ್ಲ
-ಬಸವರಾಜ ಸುಬೇದಾರ, ರೈತ ತುರುಕರ ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ
