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ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಂದೋಲನ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 6,158 ಭೂಮಿತಾಯಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಮಿತಿಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ
ಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
ಸಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 23:30 IST
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ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಳಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಪೀರಾಜಿ ಬಡ್ಲಿ ಅವರು ಈಚೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಹೊಲ ಹದ ಮಾಡಿದರು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಳಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಪೀರಾಜಿ ಬಡ್ಲಿ ಅವರು ಈಚೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಹೊಲ ಹದ ಮಾಡಿದರು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಎಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಳೇಕರ
ಎಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಳೇಕರ
ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಕೈಗೊಂಡ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಲವು ರೈತರು ಸಾವಯವಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ
ಎಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಳೇಕರ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿ
AgricultureBelagaviSoil

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