‘ಕನಕ-ಬಸವ ಭಾವಬೆಳಕು’ ನಾಳೆಯಿಂದ

<p>ಕಾಗವಾಡ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಕವಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಸಿರಿ ಸಿದ್ದಾಶ್ರಮ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರತ್ನ ಮದಗೊಂಡೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ 16ನೇ ಗುರು ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಯೋಗಿ ಅಮರೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಮೇ 4ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಕನಕ-ಬಸವ ಭಾವಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.ನಿತ್ಯ ಸಂಜೆ 7ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಂತಕ ವಿರೇಶ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಂದ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇ 8ರಂದು ಆರತಿ, ಕುಂಭ, ಬುತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ವಾದ್ಯ-ವೃಂದಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕಲ ಮಹಾತ್ಮರ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರತ್ನ ಮದಗೊಂಡೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇ 9ರಂದು ರೈತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಹಾಗೂ ಶತಾಯು ರೈತರ ಪಾದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೇ 10ರಂದು ಸಂಜೆ ಮದಗೊಂಡೇಶ್ವರ ಸದ್ಭಾವನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಳು ದಿನಗಳ ವಿವಿಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ದಿನವೂ ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-21-2061405103</p>