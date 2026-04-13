‘ಬಾಲ ಭವನ ಮಂಜೂರಿಗೆ ಯತ್ನ’

ಖಾನಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಬಾಲಭವನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಾಲವಿಕಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಡಿವೇಶ ಇಟಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಇದೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದವರು. ಹೀಗಾಗಿ ತಮಗೆ ಇಟಗಿ ಎಂಬ ಪದನಾಮ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ರವಿ ಕಾಡಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಅಡಿವೇಶ ಅವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಿ ಇವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಡಿವೇಶ ಅವರನ್ನು ಬಸವರಾಜ ಹಿರೇಮಠ ಗೌರೀಶ ಸೋನೊಳ್ಳಿ, ಬಾಳು ಚಾಪಗಾಂವಕರ, ರಮೇಶ ನಂದಗಡಕರ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಸತ್ಕರಿಸಿದರು. ಮಹಾಂತೇಶ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಕೊಡೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಚಂದ್ರು ಹೊಸಮನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಶಂಕರ ಕಮ್ಮಾರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>