ಖಾನಾಪುರ: ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ

ಖಾನಾಪುರ: ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬೆಳಗಾವಿ ದರ್ಪಣ ವತಿಯಿಂದ ಖಾನಾಪುರದ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಡಾ.ಕೊಡ್ಕನ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಡಾ.ಎಂ.ಎಂ. ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಕೊಡ್ಕನ್ಯ ಕಣ್ಣು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದ ತಂಡದ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ತಪಾಸಣೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನ್ನಿಕೇರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾವೇರಿ ಕರುರ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಾ.ಶ್ರೀದೇವಿ ರೇವಣ್ಣವರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.

ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸವಿತಾ ವೆಸ್ನೆ, ಖಜಾಂಚಿ ಸುರೇಖಾ ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ, ಮುತ್ತು ಅಂಡಾಣಿ, ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ