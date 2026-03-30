ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗದ ಕಸ; ದೂರಾಗದ ಭಯ

<p><em>ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಲಕರ್ಣಿ</em></p>.<p>ಖಾನಾಪುರ: ಖಾನಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತ ಶೇ 65ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಲಭ್ಯ. ಆದರೆ, ಜನರು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಪಚಾರದಿಂದಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ನೂತನ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ನಾಗರಿಕರು, ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತಂದು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ನಾಗರಿಕರು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದಾಟುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ದುರ್ನಾತದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಶಿವಾಜಿ ನಗರ, ಹಿಂದೂ ನಗರ, ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಪಾರಿಶ್ವಾಡ ರಸ್ತೆ, ರುಮೇವಾಡಿ ವೃತ್ತ, ಕುಪ್ಪಟಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರ, ಓಲ್ಡ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುವ ಕಸವನ್ನು ತಂದು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೊತೆಗೆ, ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವವರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಸವನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಸದಿಂದ ಮಲೀನಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ರೋಗ ಹರಡುವ ಭೀತಿ: ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೀನು ಮಾರಾಟಗಾರರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿವಾಜಿ ನಗರ, ಹಿಂದೂ ನಗರ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ರುಮೇವಾಡಿ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ವಿಠ್ಠಲ ಹಲಗೇಕರ ಅವರ ಮನೆ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಖಾನಾಪುರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಬಾಲ ಮಂದಿರ, ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಮತ್ತಿತರ ಕಚೇರಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಜನರಿಗೆ ಇವುಗಳ ಅರಿವಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಸವನ್ನು ತಂದು ಇವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿತ್ಯ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ವಕೀಲರು, ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸಾಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 20 ವಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆ– ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಜನರಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕಸ ಪಡೆದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುವ ಕಸದ ವಿಲೇವಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಗಿನ ಮತ್ತು ಹೊರವಲಯದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಎಸೆಯುವ ಕಸಕ್ಕೆ ವಾರಸುದಾರರು ಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಇದೇ ವ್ಯಥೆ!</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-21-425852430</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>