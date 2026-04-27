ನಿಲ್ಲದ ವನ್ಯಜೀವಿ– ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ

ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಖಾನಾಪುರ: ಖಾನಾಪುರದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾನವ– ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಹೋದಾಗ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಳಿ ಬಂದು ಸಂಚಕಾರ ತಂದಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕುತ್ತು ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಮೂರೂ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರ ಕಾಡನ್ನು, ಕಾಡಿನ ಕೂಸುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕೂಗು ಎದ್ದಿದೆ.

ಒಂದೆಡೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮನುಷ್ಯ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎರಡು ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳ 6 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಣಕುಂಬಿ, ಖಾನಾಪುರ, ಲೋಂಡಾ ಮತ್ತು ಭೀಮಗಡ ವಲಯಗಳು ಖಾನಾಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ನಾಗರಗಾಳಿ, ಗೋಲಿಹಳ್ಳಿ ವಲಯಗಳು ನಾಗರಗಾಳಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ, ಕರಡಿ, ಆನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ– ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೆಲೆಸಿವೆ. ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಮರಗಳು, ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು, ನದಿ– ಹಳ್ಳಗಳು ಕಾಡಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಕಾನನದೊಳಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಸುಖ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕಾರಣ ಮಾನವ– ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾವು: ಕಾಡನ್ನು ಸೀಳಿರುವ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಬಳಿ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಲು ಬಂದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಾಡುಕೋಣ, ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕಾಡಾನೆಗಳು ರೈಲಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣತೆತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತ ಅನೇಕ ವನ್ಯಮೃಗಗಳು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಉದರಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಹೊರಬರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ, ಬೇಟೆಗಾರರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ.

ಗ್ರಾಮಗಳು ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರೆಗೆ ಬಾಧೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಕಾರಣ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳು ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಊರುಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾನನದೊಳಗಿನ ಊರುಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳದ್ದು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260427-21-1793698689