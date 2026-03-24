ವೃದ್ಧೆಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮನೆ ಹಸ್ತಾಂತರ

<p>ಕುಳಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್: ಸಮೀಪದ ಖಾನಾಪುರ ಎಸ್.ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ವೃದ್ಧೆ ಮುದಕವ್ವ ಪೂಜಾರ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲಾ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ.ಕಿತ್ತಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಭಾನುವಾರ ಮನೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಖಾನಾಪುರ ಎಸ್.ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕ ವೃದ್ಧೆ ಮುದಕವ್ವಳಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೆಶಕ ಚನ್ನಕೇಶವ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಹದ್ಲಿ, ಕುಳಗೇರಿ ವಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಪರಶುರಾಮ, ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ರತ್ನಾ, ಶಾಹಿರಬಾನು ಜಕಾತಿ, ಒಕ್ಕೂಟದ ಅದ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-19-978961402</p>