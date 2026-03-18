ಬೆಳಗಾವಿ | ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿ: ಕೋರೆ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ</strong>: ‘ಕೊನೇ ಹಂತದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ(ಇಎಸ್ಆರ್ಡಿ) ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಯಳ್ಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕೆಎಲ್ಇ ಸೆಂಟೆನರಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಇಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಕೆಎಲ್ಇ ಸೆಂಟೇನರಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಸೂಪರ್ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ತಗ್ಗಿಸಲು ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p><p>ಮೂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಆರ್.ಬಿ.ನೇರ್ಲಿ, ‘ಮುಖ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕದ ಪರಶುರಾಮ ಜಾನ್ವೇಕರ್(67) ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇಎಸ್ಆರ್ಡಿಯಿಂದ ಅವರು ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಲ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲವೇ, ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಯತ್ತ ಹೊರಳುವ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆ ಅವರ ಮುಂದಿದ್ದವು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಪರಶುರಾಮ ಅವರ ಮಗಳು ಶಾಂತವ್ವ ಕಲಾಲ(47) ತಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಅಂಗಾಂಗ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದವು. ನಂತರ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆವು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಮುಖ್ಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ.ಆಂಜನೇಯ ಯಡೂರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದವರು ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಡಾ.ಅಮೇಯ ಪಠಾಡೆ, ಡಾ.ಶಿಶಿರ್ ದೇವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವಾದರು’ ಎಂದರು. </p><p><strong>₹5 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ</strong></p><p>‘ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಲ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹5 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ನುರಿತ ತಜ್ಞರ ತಂಡದವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ರೋಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗದಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ರೋಗಿ ಔಷಧ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>