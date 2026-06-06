ಸಮರ್ಪಕ ಬಸ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

<p>ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಕಿತ್ತೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ದುಡಿಯಲು ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ ಬರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಮರ್ಪಕ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಗರಖೋಡ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕನಂದಿಹಳ್ಳಿ, ಹಿರೇನಂದಿಹಳ್ಳಿ, ಕಲಭಾವಿ, ಕುಲಮನಟ್ಟಿ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಿತ್ತೂರು- ಖೋದಾನಪುರ ವಸತಿ ಬಸ್ ಮೊದಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.10 ರಿಂದ 8.20 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು 9 ಗಂಟೆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮೊದಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ರೇಣುಕಾ ದೇವನ್ನವರ,ನಾಗರಾಜ ಹುಲಮನಿ, ಜಯಶ್ರೀ ಹುಲಮನಿ, ಸುಮಿತ್ರಾ ಬೀಡಿಮಠ, ದೀಪಾ ರಾಚನಾಯ್ಕರ್, ಸವಿತಾ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಪಾರ್ವತಿ ದಾಸನಕೊಪ್ಪ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಗರಖೋಡ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಮುಖ್ಯಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ಆಗಮಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-21-127671450</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>