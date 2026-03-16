ಕಿತ್ತೂರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ನಂದಗಡ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ

ತಾಯಿ– ಮಕ್ಕಳಂತಿದ್ದ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ– ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನನ್ನು ಅಗಲಿಸುವ ಯತ್ನ: ಆರೋಪ
ರವಿಕುಮಾರ ಎಂ.ಹುಲಕುಂದ
Published : 16 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:50 IST
Last Updated : 16 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:50 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಚನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ₹ 200 ಕೋಟಿ ಬೇಡಿಕೆ | ಚನ್ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ | ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಗ್ರಹ
ಮಾರ್ಚ್ 27ರ ಕೊನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ ಒಳಗಾಗಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ₹200 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಯಣ್ಣನ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು
ಡಾ.ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾಟೀಲ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ
ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ವೀರ ಶೂರರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸಬಾರದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು.
ರಫೀಕ ಬಡೇಘರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ
ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮನ ನವೀಕೃತ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಹಣ ವೆಚ್ಚವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಇದು ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು.
ಶಿವಾನಂದ ಕೋಲಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ
ಚನ್ನಮ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಮ್ಮನನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು.
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೂಡಸೋಮನ್ನವರ ಮಾಜಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ