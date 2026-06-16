ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ

<p>ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ವಿಜಯಪುರ, ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವಸತಿ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮ, ಮೊರಾರ್ಜಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಝಾದ್ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇರುವ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರ ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಹುತೇಕ ‘ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ’ಗಳು ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಳಲುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.</p>.<p>ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗರು ಬಯಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೂ ಬಯಲಲ್ಲಿ, ಕಸಗಂಟಿ ಮಧ್ಯ ಕುಳಿತು ಬರುವ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ದೂರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೈತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೇವಲ ದುಡ್ಡಿನ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಸತಿಯುತ ತರಬೇತಿಯ ಕೆಲ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕುರಿದೊಡ್ಡಿಯಂತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ನೀಡುವ ಅನೇಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದರೂ ಬಹುತೇಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ತರಬೇತಿಯಾದರೆ ಸಹಸ್ರಾರು, ವಸತಿಯುತ ತರಬೇತಿ ಆದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಟ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ‘ನಿಸರ್ಗದ ಕರೆ’ ಬಂದರೆ ಕಸ, ಕಂಟಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಸದ ಪಾಲಕರೊಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-21-526283707</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>