ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ

<p><em>ಪ್ರದೀಪ ಮೇಲಿನಮನಿ</em></p>.<p>ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟು ಮುರಿದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟಡವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮೇವಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮಗದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಗೋದಾಮು ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವೆಂದು ಬೀಗುತ್ತಿರುವ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಚಿತ್ರಣಗಳಿವು.</p>.<p>ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸದಾ ಗಿಜಿಗುಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇಂದು ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಾರಸುದಾರರು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಬೇಕೋ, ಅವೆಲ್ಲ ಕುಕೃತ್ಯಗಳು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದ ಕೆಲ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುವ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾಳು ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ, ‘ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಸಾಬರಿ ಏಕೆ ಬೇಕು’ ಎಂಬ ಉದಾಸೀನ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಅನೇಕರು.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಂತೆ ಅವು ಥಳ, ಥಳ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜನರು.</p>.<p>ಗೋದಾಮು ಆಗಿರುವ ವಸತಿಗೃಹ:ಹಳೇ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎಂಜನಿಯರ್ ವಸತಿಗೃಹವಾಗಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಇಡುವ ಗೋದಾಮು ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಚೇರಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಂತೂ ಒಬೀರಾಯನ ಕಾಲದ್ದು ಎನ್ನುವಂತೆ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದೆ. ಇದರ ಬಳಿ ಇರುವ, ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರವು ನೆಲಸಮವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನೊಡನೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಹಳೇ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಶಾಸಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆಯ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕಚೇರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ಜಿ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಚಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲು, ಕಸಗಂಟಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತಿದೆ.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಉಪನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟಡವೂ ಪಾಳು ಸುರಿಯಲು ದಿನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗಿದರೆ ಸಾಕು; ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣವಾಗಿ ತನ್ನ ನಿಜಸ್ವರೂಪ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-21-2071228494</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>