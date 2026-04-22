‘ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ’

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: 'ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯ ಅಹಂಕಾರ ತೊರೆದು ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಿಸುವ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡೊಂಬರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯ ದ್ಯಾಮವ್ವ ಮತ್ತು ಬಿಷ್ಟಾದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಐದು ದಿನಗಳ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಡೊಂಬರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಊರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜಗುರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಡಿವಾಳ ರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಡೊಂಬರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಭಕ್ತಿ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಅನುಕರಣೀಯ' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿಚ್ಚಣಕಿ ಗುರು ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಮಠದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಾತ್ರೆಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇದಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಕ್ಷಯ ವಾಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯರ ಜಾತ್ರೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. 2021ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೂಡಿ ಈಗ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಿತ್ತೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈ ಸಿದ್ದರಾಮ ಮಾರಿಹಾಳ, ಬಸವರಾಜ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಲಂಗೋಟಿ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಚಂದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಗುಂಡುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ದೇವಿಯರ ಹೊನ್ನಾಟ, ದಾಸೋಹ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>