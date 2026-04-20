ನೂರು ಹಾಸಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕನಸು ನನಸು

ಪ್ರದೀಪ ಮೇಲಿನಮನಿ

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: 30 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 100 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಥಳೀಯರ ಕನಸು ನನಸಾಗುವತ್ತ ಸಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಶಾಸಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ ಗುಂಡೂರಾವ್ 100 ಹಾಸಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಪಾಯ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೋರಾಟದ ಫಲ: ನೂರು ಹಾಸಿಗೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 8 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಆಗಿನ ಶಾಸಕ ಮಹಾಂತೇಶ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಊರ ಸಮೀಪವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಅವರೂ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ಜನತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಊರ ಬಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕನಸು ಮತ್ತೆ ಗರಿಗೆದರಿತ್ತು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಯಿತು. ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಚಿವರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಡಿಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ದೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಬೇಡಿ ಎಂದೂ ಸಚಿವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪರ್ಯಾಯ ಜಾಗದ ಹುಡುಕಾಟ: ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಪರ್ಯಾಯ ಜಾಗೆಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧದ ಬಳಿ ಜಾಗ ಇರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಂದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಶಾಸಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ದೂರ ಮಾಡಿದರು.

ನೂರು ಹಾಸಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರ, ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕೇಂದ್ರ, 14 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ತುರ್ತು ನಿಗಾ ಘಟಕ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೃದಯ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೃದಯ ತಪಾಸಣೆ, ಹೃದಯದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ, ಲಾಂಡ್ರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಗಳು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 18 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕತೆ ಹೇಳಬಾರದು ಎಂದೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಚಿವರು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಜನರು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವ